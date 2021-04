Avviso di mobilità tra enti, il Comune cerca due assistenti di biblioteca, categoria C

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso di mobilità per due posti di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in servizio a tempo pieno e indeterminato in una pubblica amministrazione, con un profilo professionale corrispondente a quello di assistente di biblioteca, o simile, di categoria C. È richiesta una preparazione che consenta un proficuo inserimento nel contesto lavorativo. Competenze e abilità specifiche saranno accertate nel corso di un colloquio.

Le domande, corredate degli allegati richiesti e redatte secondo lo schema predisposto, devono pervenire al Comune entro sabato 15 maggio, in carta semplice.

Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso dell’Amministrazione; chi in passato avesse già fatto richiesta di mobilità e fosse ancora interessato dovrà presentare una nuova domanda.

La domanda e gli allegati potranno essere inviati al Comune di Pistoia in tre diversi modi: consegna diretta al protocollo dell’Ente, situato in piazza del Duomo 1, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 11 alle 12; con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al servizio personale e politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia, piazza del Duomo 1 (non fa fede la data del timbro postale); tramite Pec all’indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere un colloquio in via telematica o con altre modalità individuate dall’Amministrazione. La data sarà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Pistoia, almeno 15 giorni prima dello svolgimento.

Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno rese note esclusivamente tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni oppure nell’area tematica “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare PistoiaInforma al numero 800 012146, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13; email info@comune.pistoia.it.

In alternativa si può contattare il servizio personale e politiche di inclusione sociale dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, ai numeri 0573 371478 e 0573 371263, oppure alla email concorsi@comune.pistoia.it.