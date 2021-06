Andrea Cassini e Francesca Matteoni: presentazione incrociata con apericena alla biblioteca San Giorgio

Sono due tra i libri più rilevanti pubblicati da autori pistoiesi negli ultimi mesi, almeno per quanto riguarda narrativa e poesia. I due autori ne parleranno nel giardino della biblioteca San Giorgio venerdì 25 giugno in una insolita presentazione incrociata: alle 18.30 Francesca Matteoni presenta Non tutto il male di Andrea Cassini (Effequ, 2021), alle 20.30 Andrea Cassini presenta Ciò che il mondo separa di Francesca Matteoni (Marcos y Marcos, 2021).

Il romanzo d'esordio di Andrea Cassini è un romanzo distopico, selezionato dall'editore Effequ nell'ambito dell’iniziativa di scouting della biblioteca San Giorgio “Il futuro davanti”, durante il festival “L'anno che verrà: i libri che leggeremo”. Il libro di Francesca Matteoni fa il punto su una ormai ricca e apprezzata storia poetica. Due libri molto diversi messi allo specchio, uno di fronte all'altro, per una serata originale.

Nell'intervallo tra una presentazione e l'altra sarà possibile consumare una apericena in compagnia degli autori, a cura della caffetteria della biblioteca, al prezzo convenzionato di 8 euro (è gradita la prenotazione al numero 324.6804648).

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma occorre prenotarsi. Le richieste saranno raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti.

Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it entro le 12.30 del giorno dell’evento, indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell'inizio dell’incontro stesso. I posti rimasti disponibili potranno essere assegnati direttamente sul posto in ordine di arrivo.