Allo Spazio Piccolissimi si parla della crescita dei bambini: incontri settimanali nell’Areabambini Rossa

Allo Spazio Piccolissimi proseguono gli incontri organizzati dal servizio Educazione e istruzione del Comune di Pistoia per le famiglie che frequentano abitualmente l’Areabambini Rossa e per i genitori che hanno figli iscritti al nido. Si tratta di conversazioni sul tema “Prendersi a cuore… la reciprocità dello stare insieme”, che si tengono durante il normale svolgimento delle attività dello Spazio, quindi alle 10.15 oppure alle 16.15, per riflettere insieme a esperti e professionisti su vari aspetti della crescita del bambino e per conoscere le opportunità presenti in città per le famiglie.

Questi gli appuntamenti in programma per novembre. Lunedì 4 è prevista una conversazione con le ostetriche del Centro Donna Asl Toscana Centro su “Quando arriva un bambino”; lunedì 11, l’educatore musicale, musicista e formatore dell’Audiation Institute Arnolfo Borsacchi si concentrerà su “Il gioco della musica: ascolto, voce, movimento”; mercoledì 13, la familycoach Montessori e facilitatrice di LoveHealing Alice Giovannetti approfondirà il tema “Affiancare le famiglie per conoscere l’essere e il fare Montessori”; mercoledì 20, la consulente allattamento IBCLC e babyearing Elena Chianucci parlerà di allattamento; venerdì 22, l’odontoiatra infantile Gaia Bon interverrà sul tema “Viva i denti di latte”; lunedì 25, “Dialoghiamo insieme” con la logopedista Chiara Lomi e la neuropsicomotrista Laura Arcangeli.

Previsti anche due laboratori. Giovedì 7 novembre, dalle 16 alle 18, con Alice Giovannetti, FamilyCoach Montessori e Facilitatrice di LoveHealing, su “Vivere esperienze montessori, insieme”; giovedì 14 novembre, dalle 16 alle 18, il laboratorio del Cucito “Abitare le pagine di un libro”, incontro a cura di Mani per Bambini, Areabambini Rossa.

Il programma completo degli incontri può essere consultato sul sito del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it), nell’area tematica Educazione, sezione Nidi d'infanzia, servizi integrativi e Aree bambini, AreaBambiniRossa-Spazio Piccolissimi.

Per maggiori informazioni, contattare l’Areabambini Rossa - Spazio piccolissimi in via degli Armeni 5a, telefono 0573 34876.