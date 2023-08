Allerta meteo arancione per temporali forti dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 18 di domani

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo “arancione” per rovesci e temporali sparsi anche forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore a Pistoia dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 18 di domani, lunedì 28 agosto.

Il Piano di protezione civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina del sito istituzionale

https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile .

È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni in tempo reale sulle situazioni di allerta e scaricare gratuitamente l'applicazione “Cittadino informato” per Android e Iphone.