Allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore dalle 21 oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle 18 domani 6 gennaio

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle ore 21 di oggi venerdì 5 gennaio fino alle ore 18 di domani 6 gennaio.

Il Piano di protezione civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina del sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-....

È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni in tempo reale sulle situazioni di allerta e scaricare gratuitamente l'applicazione “Cittadino informato” per Android e Iphone.