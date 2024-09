Albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale: al via la presentazione delle domande

Gli elettori interessati all’inserimento nell’albo delle persone idonee a essere nominate presidente di seggio elettorale possono presentare la domanda dal primo al 31 ottobre di ogni anno. Per l’albo degli scrutatori di seggio elettorale la richiesta può essere presentata entro il 30 novembre.

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore e di presidente di seggio i dipendenti del Ministero dell'interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Chi alla data delle elezioni abbia superato il 70esimo anno di età, sarà escluso dall'Albo dei presidenti di seggio.

L’Albo dei presidenti di seggio è un elenco che l'ufficio elettorale aggiorna ogni anno con i nominativi delle persone idonee; viene trasmesso alla Corte d'Appello che, in occasione di ogni consultazione elettorale, provvede a nominare i presidenti di seggio elettorale tra coloro che vi sono iscritti. Per far parte dell'Albo si deve essere elettore del Comune in quanto residente, non aver superato il 70esimo anno di età ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Chi risulta già iscritto nell’Albo degli scrutatori non deve presentare una nuova domanda: l’iscrizione ha, infatti, carattere permanente ed è considerata valida finché non vengano meno i requisiti o non si chieda espressamente la cancellazione con presentazione di specifica domanda. La Commissione elettorale comunale, per ciascuna consultazione elettorale, procederà alla nomina degli scrutatori per ogni seggio attingendo tra gli iscritti all'Albo. Nella domanda non è possibile indicare seggi di preferenza, il candidato deve rendersi disponibile a raggiungere qualsiasi seggio del territorio comunale. Tutte le domande pervenute verranno protocollate in ordine di arrivo e, se idonee, inserite nell’Albo.

Gli interessati dovranno inviare il modulo predisposto dal Comune (presente nell’area tematica Servizi Demografici, sezione Elettorale e Leva, Presidenti di seggio e scrutatori), con allegata copia del documento di identità, entro entro il 31 ottobre per i presidenti di seggio ed entro il 30 novembre per gli scrutatori secondo le seguenti modalità: consegna diretta previo appuntamento nell’ufficio elettorale del Comune di Pistoia in via Santa, 5 (i giorni di ricevimento al pubblico sono lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 17); tramite posta elettronica alla seguente mail: ufficioelettorale@comune.pistoia.it o Pec a comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio elettorale ai numeri 0573 371844, 371855 oppure 371856.