Abbonamenti sosta: il Comune cerca rivenditori

È stato pubblicato dal Comune di Pistoia l’avviso per le manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di vendita degli abbonamenti per i parcheggi cittadini di attestamento. Il servizio sarà affidato, in modo non esclusivo, per il biennio 2024-2025. Ogni singolo incarico avrà durata, quindi, fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di proroghe.

Possono presentare la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio quelle attività che sono in possesso dei requisiti riportati nel bando, tra i quali è richiesta una distanza massima di 1,5 km in linea d'area da uno dei parcheggi del comune (Porta al Borgo, Manzoni, Resistenza, Antonini, Coppedè, Cavallotti, Pertini, San Giorgio e ex Ospedale del Ceppo) ed essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

I parcheggi cittadini sono divisi in tre settori, con tariffe diversificate: blu (parcheggi Manzoni, Porta al Borgo, Resistenza, Antonini, Coppedè); marrone (parcheggi Cavallotti, Pertini, San Giorgio, area ex Ospedale del Ceppo); viola (parcheggio area ex Ospedale del Ceppo).

Le richieste di affidamento dovranno pervenire al Comune di Pistoia entro le ore 11 del 21 dicembre per via telematica Pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it all'attenzione dell'U.O. Mobilità oppure consegnate direttamente ufficio protocollo del Comune di Pistoia in via Pacini 24, all'attenzione dell'U.O. Mobilità.

L’avviso, il capitolato e i modelli possono essere scaricati dal seguente link:

https://dropboxpt.comune.pistoia.it/index.php/s/6ZOAQ3872EHm9f1

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Mobilità in via dei Macelli 11/C oppure chiamare il numero 0573 371536 dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, oppure scrivere all'indirizzo mail: parcheggi@comune.pistoia.it.