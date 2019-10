Venerdì inaugurazione della mostra Le cicatrici della vittoria

Sarà inaugurata venerdì 25 ottobre, alle 17, nelle sale Affrescate del Palazzo comunale, la mostra Le cicatrici della vittoria. Pistoia e le memorie della Grande Guerra, curata dall'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea e dall'associazione "Storia e Città” e patrocinata dal Comune di Pistoia e dal Cudir. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 17 novembre. L'allestimento ripercorrerà il dopoguerra e le pesanti eredità del conflitto, alternando la dimensione nazionale con quella locale: lo scontro sociale e politico, l'ascesa del fascismo, la questione del confine orientale, il ritorno dei reduci alla vita civile, la costruzione di una memoria collettiva del conflitto, la gestione dei mutilati e dei “matti di guerra”, l'influenza dell'ecatombe bellica sull'arte e sulla cultura. Nel periodo di apertura della mostra si terranno tre conferenze. Il primo appuntamento, Cento anni di Grande Guerra. Cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie, con Quinto Antonelli (storico e responsabile dell’Archivio della scrittura popolare del Museo storico del Trentino) si terrà giovedì 31 ottobre, alle 17, alla biblioteca Forteguerriana. Il secondo incontro, Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali, con Roberto Bianchi (professore di storia contemporanea all’Università di Firenze), Andrea Ventura (direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Lucca) eStefano Bartolini (Istituto Storico della Resistenza di Pistoia), è previsto il 9 novembre, alle 16, nelle sale Affrescate del Palazzo comunale; coordinerà Andrea Ottanelli (storico locale). Il terzo, Dalla Grande Guerra alla Guerra dell'Anello. La Grande Guerra e il giovane Tolkien, con Maila Lodoli, è in programma il 16 novembre, alle 16 nelle sale Affrescate del Palazzo comunale; presenterà Francesco Gaiffi (professore di storia e filosofia al liceo classico Forteguerri di Pistoia). L’esposizione sarà visitabile sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; martedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; mercoledì dalle 10 alle 13.

Saranno possibili, previa prenotazione, visite guidate gratuite, rivolte in particolare agli studenti. Per ulteriori informazioni: ispresistenza@tiscali.it; info@storiaecitta.it; 348 5825275; 339 6454248; 338 6318990.