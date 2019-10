Piazza del Duomo in diretta con la nuova webcam

Piazza del Duomo in diretta nel mondo, via web. É stata installata, infatti, dal Comune di Pistoia sul tetto dell'edificio di Santa Maria Cavaliera una webcam turistica che riprende costantemente (24 ore su 24, 7 giorni su 7) il cuore di Pistoia, la piazza che accoglie i più importanti edifici della città, ossia la cattedrale di San Zeno, il Palazzo comunale e il tribunale. Grazie alle riprese panoramiche effettuate dalla telecamera, da alcuni giorni consultando la home page del sito del Comune (www.comune.pistoia.it) è possibile collegarsi in tempo reale con Pistoia, verificarne direttamente le condizioni meteo e vedere la città da un punto di osservazione privilegiato, piazza del Duomo, fulcro della vita religiosa, politica e giudiziaria della città. «La realizzazione di questa semplice, ma interessante novità – evidenzia Gabriele Magni, assessore all'innovazione informatica – è nata con lo scopo di permettere a chiunque, e in ogni momento della giornata, di vedere il fulcro della nostra città, piazza del Duomo. L'idea è stata presentata all'Amministrazione comunale da un cittadino e ben volentieri l'abbiamo sposata. Internet è uno strumento di comunicazione straordinario che ci permette di inserire Pistoia in un circuito di elevata visibilità, oltre a permettere a coloro che amano questa città, e che per diversi motivi abitano lontano da qui, di averne un assaggio quotidiano.» La telecamera installata dal servizio informatico del Comune è unicamente a uso turistico; inquadra il centro di Pistoia dall'alto, senza violare la privacy di chi transita nella piazza. Le persone, dunque, non sono direttamente riconoscibili.

Quelle trasmesse in diretta dalla webcam non sono immagini fisse, bensì mobili e panoramiche. La telecamera, infatti, compie ininterrottamente un percorso predefinito per riprendere i diversi punti presenti nel campo d'inquadratura. Le immagini riprendono il centro della piazza, il battistero e quindi proseguono in alto, seguendo la linea del campanile, fino a cogliere i colori del cielo sopra la città. Consultando le riprese, sarà possibile seguire i fotogrammi dell'intera giornata e godere della luce che illumina Pistoia in ogni momento della giornata. La veduta panoramica di piazza del Duomo rientra nel circuito Skyline Webcams, che offre la possibilità di guardare in diretta tante webcam, con le riprese di alcune delle più importanti località italiane e internazionali, ad alta qualità.