Sarà eseguita una prova di carico. Interdetto il transito anche ai pedoni. Previsti percorsi alternativi

Il cavalcavia ferroviario di via Cesare Battisti sarà chiuso al traffico lunedì 2 settembre, dalle 13 alle 18. Cinque ore di chiusura, sia per i veicoli che per i pedoni, per controllare il comportamento statico dell'intera struttura a un anno dalla conclusione degli interventi di consolidamento effettuati la scorsa estate. Si tratta, dunque, di verifiche ordinarie, richieste dal Genio Civile, a seguito della sostituzione delle fibre in carbonio nella parte inferiore del ponte avvenuta nel luglio 2018.

La prova di carico al ponte dell'Arca consistente nel posizionare sul ponte apposite strumentazioni di misurazione e otto veicoli, che verranno disposti secondo fasi di carico progressivo. Durante l'operazione sarà interdetta la sede stradale compresa tra gli innesti di via Fiorentina-via Bonellina e via Frosini-via IV Novembre.

Le strumentazioni di misura saranno posizionate anche sui marciapiedi. Per evitare di influenzare la prova, il passaggio pedonale non è dunque consentito.

I pedoni potranno utilizzare il sottopassaggio che collega le vie parallele Nord e Sud, utilizzando anche la scala che unisce via Parallela Sud-via Monfalcone a via Cesare Battisti.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, dalle 13 alle 18 in via Cesare Battisti (nel tratto da via Fiorentina-via Bonellina alla piazza Leonardo Da Vinci-Via Frosini) saranno adottate alcune limitazioni alla circolazione stradale e previsti percorsi alternativi.

L'Amministrazione comunale, scusandosi per i disagi che potranno verificarsi, conta sulla comprensione e sulla collaborazione dei cittadini nel permettere tali operazioni, indispensabili per la sicurezza dei cittadini, e invita a prestare attenzione alla cartellonistica che sarà installata sul posto.

Modifiche alla viabilità

Dalle 13 alle 18 di lunedì 2 settembre, in via Cesare Battisti (nel tratto da via Fiorentina-via Bonellina a piazza Leonardo Da Vinci-via A.Frosini) sarà vietato il transito pedonale e veicolare, consentendo il passaggio attraverso percorsi alternativi.

Il transito pedonale sarà consentito attraverso il sottopasso da via Parallela Sud e le scale adiacenti il ponte da via Parallela Nord.

I veicoli, diretti in direzione nord-sud, potranno transitare da via IV Novembre (con la restituzione del transito sulla corsia bus da piazza Leonardo Da Vinci, via IV Novembre) attraverso via Erbosa, via Berni, via Guicciardini; da via IV Novembre (sempre mediante la restituzione del transito sulla corsia bus da piazza Leonardo Da Vinci, via IV Novembre), attraverso via Pratese, via Cellini, via Fermi, Tangenziale Est; via Frosini, viale Vittorio Veneto, piazza Dante Alighieri, via Pertini, via Ugo Schiano; piazza Treviso, via XX Settembre (con la restituzione del transito sulla corsia bus da piazza Treviso a piazza Dante Alighieri), via Pertini, via Ugo Schiano.

Quelli diretti in direzione sud-nord potranno passare dal raccordo autostradale, via Dell'Annona, via Ugo Schiano, via Pertini oppure da via Guicciardini, via Berni, via Toscana, Tangenziale Est, via Fermi.

Conseguentemente alla chiusura del ponte, sarà istituita la direzione obbligatoria a destra su via Fiorentina per i veicoli provenienti da via Bonellina, mentre per i veicoli provenienti da via Fiorentina sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra mediante la rimozione del cordolo spartitraffico.