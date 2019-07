Giostra dell‘Orso, lunedì 22 e martedì 23 luglio le prove in piazza

Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell'anno a Pistoia, la Giostra dell'Orso, la sfida equestre tra i quattro rioni cittadini, Leon d'Oro, Drago, Cervo Bianco e Grifone. L'evento, per il quale sono attesi oltre 3.000 spettatori non solo pistoiesi ma anche di altre città italiane, oltre ai turisti stranieri, sarà preceduto dalle prove e dalle numerose celebrazioni legate al culto di San Jacopo, patrono di Pistoia.

Lunedì 22 e martedì 23 luglio a partire dalle ore 20.30 in piazza del Duomo, nella pista a forma di anello, si svolgeranno le prove di gara tra i 12 cavalieri dei 4 rioni.

Il giorno della vigilia del patrono cittadino, mercoledì 24 luglio, nella Cattedrale di San Zeno alle 17.30 sono in programma i Primi Vespri Solenni e, alle 18, la Messa capitolare. Alle 21, nella chiesa di San Francesco, la solenne processione di San Jacopo con la reliquia del Santo. Il percorso partirà da piazza San Francesco per proseguire in via Sant’Andrea, via del Carmine, via delle Pappe, via Pacini, via Palestro, via Cavour, via Roma, piazza del Duomo. Nella Cattedrale di San Zeno sarà possibile venerare la Reliquia del Santo e partecipare alla benedizione del Vescovo alla città.

Alle 23, tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio nella zona Luna Park a Sant'Agostino.

Il programma del 25 luglio, San Jacopo, avrà inizio alle 10 con la processione dei ceri e la sfilata storica. I figuranti in abiti medievali - presenti anche tamburini e sbandieratori della Compagnia dell'Orso – si ritroveranno in piazzetta Romana e daranno il via al corteo all'interno della prima e più antica cerchia di mura: da piazzetta Romana, attraverseranno via Castel Cellesi, piazza Gavinana, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Abbi Pazienza, via Filippo Pacini, via Palestro, via Cavour, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

Le celebrazioni proseguiranno con la Santa Messa alle 11, nella cattedrale di San Zeno, presieduta dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Previste l'offerta dei ceri, l'accensione della lampada di San Jacopo, la benedizione del Palio e la benedizione papale.

Nella cattedrale di San Zeno, alle 17.30, i Secondi Vespri solenni, alle 18 la Santa Messa.

Con partenza dal Bastione Ambrogi, alle 19 si terrà il corteggio della Giostra. Il percorso passerà da via Sacconi, via Puccini, via della Madonna, via Buozzi, Piazza Gavinana, via Cavour, via Palestro, via Pacini, Ripa della Comunità.

A questo punto l' attesa è tutta per la Giostra dell’Orso che inizierà alle 21 e verrà trasmessa in diretta da Tvl.

Presente il network nazionale giapponese Asahi Tv. Il 25 luglio a Pistoia sarà presente una troupe televisiva giapponese per realizzare un servizio sulle manifestazioni jacopee legate al culto del Santo Patrono e la sfida tra i quattro rioni in piazza del Duomo per aggiudicarsi il Palio. La puntata sarà trasmessa nel programma dal titolo Il mondo dal finestrino del treno, appuntamento particolarmente seguito dai giapponesi, in onda interrottamente dal 1987. Il programma ha ricevuto numerosi premi per il suo contributo nella diffusione delle culture straniere.

I musei Civico e dello Spedale, giovedì 25 luglio, saranno gratuiti per tutti (orario continuato dalle 10 alle 18). Inoltre chi si presenterà al bookshop del Battistero con il biglietto della Giostra dell'Orso, potrà usufruire di una riduzione sul biglietto per visitare la Cattedrale di San Zeno, l' Altare d'argento e il Campanile di piazza Duomo (percorso Tesoro di San Jacopo). Ulteriori info su www.medievalitaly.it.

I biglietti potranno essere acquistati tutti i giorni nella biglietteria che verrà allestita in piazza del Duomo con orario 10/13 e 16/19. Sono previste aperture straordinarie serali nei giorni 22, 23, 24 e 25 luglio. Possibile anche pagare tramite bonifico bancario (Banca Intesa IT62 V0306913830 100000000706 con ritiro il 25 luglio alla Torre di Catilina). Tribuna 20 euro. In piedi 10 euro.

Conad, sponsor della manifestazione, donerà a ogni partecipante un buono del valore di 5 euro da spendere in tutti i negozi Conad di Pistoia a fronte di 40 euro di spesa, in un unico scontrino, fino al 31 agosto.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata al giorno successivo.

Anche quest’anno è previsto il rimborso del biglietto per i residenti fuori provincia, in caso di rinvio della manifestazione.

Ulteriori info: Comitato Cittadino di Pistoia www.giostradellorsopistoia.it; presidenza@giostradellorsopistoia.it; telefono 328 6587668.