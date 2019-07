Cignano, conclusa l’estensione della rete del gas metano

Toscana Energia ha portato a termine il progetto di estensione della rete gas nella frazione di Cignano, nel comune di Pistoia, per 259 metri complessivi. La posa della nuova condotta, realizzata in polietilene ad alta densità, ha permesso di realizzare un totale di 30 allacciamenti, in modo da consentire agli utenti interessati di procedere con le richieste per l’attivazione della fornitura presso la propria società di vendita. A partire da ieri, giorno in cui il gas metano è stato messo in rete, c’è quindi la possibilità per 30 famiglie, già allacciate alla rete privata a gpl, di passare a quella di distribuzione gas metano. «Si tratta di un servizio prioritario – interviene il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi – richiesto per la frazione di Cignano. Adesso chiediamo a Toscana Energia che l’estensione della rete prosegua per metanizzare le altre località della Valle. Questa la richiesta dell’Amministrazione che la società Toscana Energia si è impegnata ad accogliere». «Rendere possibile il passaggio alla fonte di energia più sostenibile tra quelle di origine fossile - dichiara il presidente di Toscana Energia Federico Lovadina – rappresenta un’occasione di ulteriore valorizzazione del territorio e dei piccoli centri abitativi della nostra Toscana».