Nidi privati accreditati. Pubblicato un avviso per la stipula di convenzioni tra Comune e gestori

É stato pubblicato dal Comune di Pistoia un avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di gestori privati accreditati di servizi educativi per la prima infanzia, finalizzata alla stipula di convenzioni con l’Amministrazione. Ciò consentirà, per l’anno educativo 2019/2020, di reperire posti per i bambini iscritti nelle liste di attesa comunali.

L'avviso rientra nelle azioni previste dalla Regione Toscana finalizzate al sostegno dell’offerta di servizi per l’infanzia, nell’ambito del progetto europeo POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – attività B.2.1.2.A. Il progetto è pensato non soltanto per garantire ai bambini iscritti nelle liste di attesa dei servizi comunali la possibilità di frequentare un nido privato accreditato a costo convenzionato, ma anche per agevolare i genitori, consentendo loro di conciliare più facilmente vita lavorativa e familiare. Possono presentare la manifestazione d’interesse i gestori di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati destinati a bambini dai 3 ai 36 mesi – che operino nel territorio delle province di Pistoia e Prato.

Il Comune accetta anche le domande di gestori di strutture educative situate in altre province toscane in relazione ai bambini residenti nel Comune di Pistoia. Le convenzioni avranno la durata di un anno, da settembre 2019 a giugno 2020. L’avviso e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune alla pagina http://www.comune.pistoia.it/2696 o al servizio educazione e istruzione in via dei Pappagalli 29, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12 di lunedì 1 luglio a mano, inviate per posta (fa fede la data di arrivo) all’ufficio protocollo del Comune, in piazza Duomo 1, oppure spedite tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it. Per informazioni chiamare il servizio educazione e cultura al numero 0573 371818.