Graduatorie provvisorie nidi e spazi gioco

Graduatorie provvisorie per l’ammissione dei bambini ai nidi d’infanzia e agli spazi gioco, istruite secondo i criteri stabiliti nell’atto dirigenziale n. 476 del 20 marzo 2019:

La Regione Toscana ha approvato il D.D. n.6433/2019 per il sostegno alle famiglie che frequenteranno i nidi privati convenzionati per l'anno educativo 2019/2020.

Gli atti sono disponibili, per l’accesso ai sensi della L. 241/1990 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, presso il Servizio Educazione e Istruzione, via dei Pappagalli n. 29.

Si informa che può essere presentata richiesta scritta di riesame, corredata di idonea documentazione, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione.

LE GRADUATORIE DEFINITIVE SARANNO PUBBLICATE ENTRO IL 28 giugno 2019

LE CONFERME SI ACCETTANO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.

Chi ha avuto il posto in un nido non richiesto deve attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva, in quanto sarà il Servizio Nidi stesso a provvedere alla riassegnazione, qualora ci fosse la disponibilità.

Si comunica che, come risulta dalle Disposizioni organizzative 2019/2020, approvate con delibera n. 127/2019, sarà possibile garantire l’accoglienza per il sonno solo per un numero definito di bambini.

Dalle verifiche effettuate risulta che attualmente non ci sono posti letto disponibili nei seguenti nidi:

- gruppo grandi: Il Grillo, Lago Mago, Il Sole

- gruppo medi : Il Sole





