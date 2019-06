Bando per fiera promozionale collaterale al Festival Blues in piazza Spirito Santo

E' stato pubblicato l'avviso per individuare una o più associazioni che realizzino e gestiscano la Fiera promozionale collaterale al Festival Blues prevista in piazza dello Spirito Santo dal 6 al 10 luglio. Il bando prevede due possibilità: individuare un unico soggetto deputato alla gestione di una fiera organizzata unitariamente dal 6 al 10 luglio oppure due soggetti distinti che si occupino della realizzazione di due fiere differenti ma consecutive tra loro (la prima il 6 e 7 luglio, la seconda per i giorni 8, 9 e 10 luglio). Possono partecipare al bando le associazioni di categoria, ma anche enti, comitati o organismi che poi dovranno occuparsi di selezionare autonomamente gli operatori che daranno vita alla Fiera promozionale di luglio. La tipologia merceologica dei prodotti che saranno ammessi alla fiera comprende oggettistica, dischi, stampe, gadgets, artigianato legati al tema della musica e al modernariato e vintage. Le domande devono pervenire al Comune di Pistoia dal 3 al 15 giugno, entro le ore 12. Potranno essere presentate in formato digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it, oppure in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune in via Pacini 24. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale in via dei Macelli 11/C oppure scrivere un´e-mail agli indirizzi l.baldi@comune.pistoia.it; a.innocenti.as@comune.pistoia.it Bando Modulistica Dich marca da bollo Dich. sost. certificazione Procura speciale Planimetria