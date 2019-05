Sabato 18 maggio apertura straordinaria serale dei Musei Civici

Sabato 18 maggio, i Musei Civici di Pistoia aderiscono alla Notte Europea dei musei, con un'apertura straordinaria serale. Sarà possibile, quindi, visitare il Museo Civico d'arte antica in Palazzo comunale e il Museo dello Spedale del Ceppo dalle 21 alle 24, con ingresso gratuito.

L'evento fa parte dell'ampio programma di iniziative per adulti e famiglie con cui i Musei Civici di Pistoia partecipano alla campagna di valorizzazione Amico Museo, promossa dalla Regione Toscana. Il programma è scaricabile dal sito web dei Musei http://musei.comune.pistoia.it/eventi/amico-museo-nei-musei-civici/ Sempre nell'ambito di Amico Museo, domenica 19 maggio è prevista un'altra iniziativa, che si svolgerà alle 16 al Museo dello Spedale del Ceppo. Si tratta di un laboratorio per famiglie dal titolo Arte e scienza/Scienza e arte.

Il Museo dello Spedale del Ceppo è un luogo in cui da secoli arte e scienza s’incontrano: la stessa capacità immaginativa guida gli scienziati nelle ricerche e gli artisti nelle creazioni. E molto spesso sono stati proprio gli artisti ad aiutare gli scienziati a dare immagine visiva alle nuove scoperte fatte. Il laboratorio, a cura di Artemisia Associazione Culturale, è per gruppi familiari (ogni bambino può essere accompagnato da un solo adulto), su prenotazione da effettuare entro le ore 13 di venerdì 17 maggio al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Il punto di ritrovo è la biglietteria del Museo dello Spedale del Ceppo. La partecipazione al laboratorio rientra nel costo del biglietto d’ingresso al museo. Per maggiori informazioni contattare l'unità operativa Musei e Beni Culturali del Comune ai numeri 0573 371214 e 371277, http://musei.comune.pistoia.it/

Tutte le informazioni e i programmi completi delle attività didattiche sono scaricabili dall'indirizzo http://musei.comune.pistoia.it/le-proposte-educative/ Nella foto il Teatro Anatomico, all’interno del Museo del Ceppo