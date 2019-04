Pubblicato il bando per la fiera promozionale collaterale al Festival Blues

È stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione in concessione di 38 posteggi per l'istituzione a carattere sperimentale di una fiera promozionale collaterale al Pistoia Festival Blues. La fiera si svolgerà nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio in via Cavour, angolo via Roma, fino a via Buozzi, su un unico lato. L'orario sarà il seguente: dal 5 al 6 luglio, dalle ore 17 alle 1,30 del giorno successivo; il 7 luglio dalle 17 fino a mezzanotte e mezzo. Le domande devono pervenire al Comune di Pistoia entro sabato 11 maggio esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it. Possono partecipare gli operatori in possesso del titolo per l’esercizio del commercio su area pubblica e quelli previsti dall’art. 37 comma 2 del “Codice del Commercio”; i soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992. Al momento della presentazione della domanda i soggetti partecipanti al bando dovranno essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale. Gli articoli ammessi alla vendita sono quelli attinenti abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica, con particolare predilezione per prodotti di elevata qualità, ricercatezza, attrattiva, ma anche articoli riferiti a lavorazioni artistiche tradizionali. Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita commissione. Il bando e gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio elettronico del Comune di Pistoia e sul sito internet del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Sviluppo economico e promozione territoriale in via dei Macelli 11/C, chiamando il numero telefonico 0573 371909, 371910, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure via email agli indirizzi a.innocenti.as@comune.pistoia.it oppure l.baldi@comune.pistoia.it. Avviso Domanda Dichiarazione per marca da bollo Dichiarazione sostitutiva certificazione Procura speciale Planimetria