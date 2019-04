Bando assegnazione spazi Luna Park 2019

Da lunedì 8 aprile è possibile presentare le domande per l'assegnazione di spazi all'interno del tradizionale Luna Park del Luglio Pistoiese che si svolgerà, indicativamente dal 5 al 29 luglio, nell’area compresa fra via Fermi, via Aporti e via Gabelli, a Sant’Agostino. Requisiti per la partecipazione. Sono ammessi a partecipare al bando i titolari di attrazioni, comprese nello specifico elenco ministeriale, e i titolari dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica. Presentazione delle domande. Le domande si possono presentare da lunedì 8 fino al 26 aprile, utilizzando la modulistica allegata al bando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it. Il bando e i moduli allegati sono pubblicati all’albo pretorio online e qui sotto. Sono, inoltre, a disposizione negli uffici del servizio sviluppo economico e promozione territoriale in via dei Macelli 11/c e all’Urp in piazza del Duomo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sviluppo economico e promozione territoriale chiamando il numero telefonico 0573 371914, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30 oppure via mail all'indirizzo: e.lucarelli@comune.pistoia.it. Bando Domanda Dichiarazione marca bollo Dichiarazione antimafia Assenso del delegato Assenso collaboratore banco Procura Planimetria Disciplinare