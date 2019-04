Bando per la concessione di posteggi per la Fiera della Madonna di Valdibrana

Il Comune di Pistoia ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 10 posteggi nella Fiera della Madonna di Valdibrana, prevista per le prime quattro domeniche di maggio 2019 (5, 12, 19 e 26). L'avviso prevede il rilascio di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche per 7 posti del settore alimentare e 3 del settore non alimentare nel parcheggio adiacente la parrocchia di San Romano in Valdibrana.

Le domande, da presentarsi utilizzando il modello predisposto dal servizio sviluppo economico e promozione territoriale, dovranno pervenire all'Ente entro giovedì 11 aprile esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it

Al bando possono partecipare gli operatori già in possesso del titolo per l’esercizio del commercio su area pubblica, coloro che intendano avviare tale attività e i soggetti portatori di handicap per i posteggi a loro riservati. Saranno formate tre graduatorie rispettivamente per il settore alimentare, per il settore non alimentare e per i soggetti portatori di handicap.

Il bando è pubblicato all’albo pretorio elettronico del Comune e qui sotto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sviluppo economico e promozione territoriale in via dei Macelli 11/C, ai seguenti numeri telefonici: 0573 371909, 0573 371910, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure tramite email ai seguenti indirizzi: a.innocenti.as@comune.pistoia.it; l.baldi@comune.pistoia.it

Bando

Domanda

Dichiarazione marca bollo

Dichiarazione sost. certificazione

Procura speciale

Planimetria