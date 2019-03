Festival della cultura sportiva. Dal 28 al 31 marzo incontri, libri, mostre e laboratori

Per la prima volta a Pistoia prende il via Sport, book & media, il festival della cultura sportiva in programma nell'ultimo weekend di marzo, da giovedì 28 a domenica 31 marzo. Per quattro giorni la città sarà il palcoscenico di incontri, conversazioni, presentazione di libri, iniziative sportive, una mostra fotografica, una rassegna di film e eventi per bambini con laboratori, storie raccontante, giochi da tavolo e yoga. Le iniziative si svolgeranno principalmente nella biblioteca San Giorgio ma anche in altri luoghi della città.

Tra i tanti partecipanti al festival figurano personaggi conosciuti al grande pubblico come lo scrittore e umorista Stefano Benni, la leggenda del ciclismo Francesco Moser, la campionessa mondiale di ciclismo Edita Pucinskaite; Ian Sagar, uno dei maggiori atleti europei di basket in carrozzina, Giusy Versace, atleta paralimpica, conduttrice televisiva e deputato, gli ex calciatori di serie A Sergio Brio, Enrico Albertosi, Claudio Desolati e Tarcisio Burgnich, ilcommissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani, il decano dei giornalisti sportivi italiani Gian Paolo Ormezzano e il giornalista Marino Bartoletti.

Il festival vuole mettere al centro dell'attenzione il rapporto tra sport e narrazione, valorizzando il libro in contesti apparentemente più lontani dalla pratica della lettura e sottolineando nel fenomeno sportivo la capacità di creare mitologie popolari e relazioni sociali, modelli di comportamento e di identità collettiva.

Realizzato in collaborazione con case editrici, società e federazioni sportive e testate giornalistiche, col patrocinio del Coni Pistoia e del Comitato Paralimpico Toscano, il programma, curato da Stefano Fiori e Martino Baldi, offre uno spaccato del legame tra lo sport e le sue narrazioni che cerca di non dimenticare nessuno dei suoi aspetti: lo sport come impresa e come successo ma anche lo sport come strumento di inclusione e riscatto, lo sport delle prime pagine e lo sport delle strade secondarie, lo sport come specchio della società e lo sport come legame comunitario, lo sport che fa ridere e esultare e lo sport che fa soffrire, lo sport che esalta i primi e lo sport che non dimentica gli ultimi.

Nel programma sono presenti sia gli sport più popolari sia le discipline cosiddette minori e sono rappresentati sia lo sport maschile che quello femminile. Ci sono voci storiche del giornalismo sportivo e alcune tra le penne più interessanti del mondo dell'editoria sportiva. Presenti grandi giornalisti e uno scrittore di rilievo come Stefano Benni, che è stato capace di raccontare con il suo umorismo inverosimile, ma spesso più vero del vero, l'identità popolaresca da "bar sport". Grande attenzione allo sport paralimpico, che culmina in un laboratorio in cui alcuni studenti pistoiesi normodotati sperimenteranno il basket in carrozzina sotto la guida dell'inglese Ian Sagar, bandiera della Briantea84 Cantù e uno dei maggiori atleti europei della specialità. Spazio anche ai più piccoli con eventi collaterali legati al mondo del cinema, della fotografia e del fumetto.

Il festival fa parte del percorso di promozione della lettura “Per tutti davvero” che Pistoia, nominata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Città che legge” per il 2018 e il 2019, ha presentato al Centro per il libro e la lettura, ricevendo uno specifico finanziamento.

Ecco in dettaglio il programma del Festival:

Giovedì 28 marzo

Auditorium della Fondazione MAiC onlus (via Don Bosco, 1 – Pistoia) ore 17.30 - Ian Sagar presenta Le mie vite in gioco (Add, 2019) con Alessandro Camagni. Conduce Stefano Delprete

Venerdì 29 marzo

Palestra del liceo Scientifico “Amedeo di Savoia” (viale Adua, 187). Alle ore 9.15 “Conversazione e laboratorio di pallacanestro in carrozzina” a cura di Ian Sagar. Evento riservato agli studenti. Coordina la prof.ssa Giulia Caselli

Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani.

Alle ore 15.00 - Inaugurazione del festival, con il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, l’Assessore allo Sport Gabriele Magni, alla presenza delle autorità sportive; presenta Francesca Bardelli.

ore 15.20 - Darwin Pastorin presenta Storia d’Italia ai tempi del pallone. Dal grande Torino a Cristiano Ronaldo (CasaSirio, 2018), con Claudio Desolati e Enrico Albertosi. Conduce Benedetto Ferrara

ore 16.20 - Marco Di Grazia presenta Democracia Futebol Clube (AlterEgo, 2016) con Darwin Pastorin; intervengono Tarcisio Burgnich e Raffaello Vescovi

ore 17.20 - Sergio Brio presenta "Sergio Brio. L'ultimo stopper" (Graus, 2017); conduce Enzo Cabella

ore 18.20 - Vita da arbitro: gioie e dolori, passioni e valori dell’arbitro di calcio. Conversazione a cura della sezione di Pistoia dell’Associazione Italiana Arbitri

Sabato 30 marzo

Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani

ore 9.00 - Roberto Di Sante presenta "Corri. Dall'Inferno a Central Park" (Ultra, 2018); conduce Federico Puccinelli.

ore 10.00 - Sergio Meda presenta il libro di Vito Liverani "La mia vita in pugno" (Bolis, 2019) e Marco Pastonesi presenta il proprio libro Spingi me sennò bestemmio. Storie di ultimi: maglie nere, lanterne rosse e fanalini di coda (Ediciclo, 2018); conduce Stefano Fiori.

ore 11.00 - Gian Paolo Ormezzano presenta I cantaglorie. Una storia calda e ribalda della stampa sportiva (66thand2nd, 2015), con Sergio Meda; conduce Martino Baldi.

ore 12.00 - Il Veteran Car Club di Pistoia e l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia presentano il libro Il corridore Aldo Bardelli e le sue Alfa Romeo (Saradecals, 2019), con Aldo Bardelli, Mirko Bianconi, Vallero Fagioli, Alfredo Lippi; conduce Francesca Bardelli.

ore 13.00 - Buffet presso la Caffetteria San Giorgio.

ore 15.00 - No limits: pomeriggio dedicato allo sport paralimpico.

Claudio Arrigoni intervista l’On.le Giusy Versace (atleta e conduttrice televisiva) a partire dal libro Con la testa e con il cuore si va ovunque (Mondadori, 2015) Andrea Lanfri (corridore e scalatore) presenta "Voglio correre più veloce della meningite" (PSEditore, 2018) incontro con Alessia Biagini (campionessa italiana di spada), Alessandro Ferretti (atleta della nazionale di sitting volley), Stefano Gori (pluricampione di atletica) e Sara Morganti (campionessa mondiale di equitazione). Conduce Claudio Arrigoni con Elena Gonnelli.

ore 17.30 - Davide Cassani e Beppe Conti presentano Le salite più belle d'Italia. Segreti e preparazione, storia ed eroi (Rizzoli, 2018) di Davide Cassani e "Fausto Coppi. Il primo dei più grandi" (Graphot, 2019) di Beppe Conti. Conduce Stefano Fiori.

ore 18.30 - Marino Bartoletti e Gianni Marchesini presentano una nuova collana di almanacchi sportivi di Gianni Marchesini Editore. Conduce Francesca Bardelli.

ore 19.30 - Buffet presso la Caffetteria San Giorgio

ore 21 - Biblioteca San Giorgio, Galleria centrale Sport, umorismo e letteratura: conversazione a ruota libera di Stefano Benni con Marino Bartoletti.

Presentano Stefano Fiori e Martino Baldi. Letture di Dacia D'Acunto.

Domenica 31 marzo

Biblioteca San Giorgio, Caffetteria

ore 9.30 - Bar Sport, colazione “aperta” al pubblico con Giancarlo Brocci, patron della cicloturistica “L'Eroica”, e Amerigo Sarri. Presenta Stefano Fiori

Biblioteca San Giorgio, Galleria centrale

ore 10.00 - Walter Bernardi presenta "Il 'caso' Fiorenzo Magni. L’uomo e il campione nell’Italia divisa" (Ediciclo, 2018), con Niccolò Lucarelli. Conduce Francesca Bardelli

ore 10.50 - Andrea Pelliccia presenta "La vittoria impossibile" (Delos Digital, 2018), con Marco Di Grazia e Simone Cola

ore 11.40 - Incontro con le Edizioni Tàgete. Valerio Pagni presenta "Toscana, terra di ciclismo" (2018) e Riccardo Minuti presenta "Mazzinghi. Un eroe del '900" (2018), con l'editore Michele Quirici e i figli del pugile Sandro Mazzinghi. Conduce Stefano Fiori

ore 12.30 - I tempi d'oro del basket pistoiese: Guido Fiorini e Fabrizio Brancoli conversano con Eugenio Capone e Andrea Niccolai. Conduce Bruno Ialuna

ore 13.30 - Buffet presso la Caffetteria San Giorgio

ore 15.00 - Sport e integrazione al femminile: incontro con la campionessa mondiale di ciclismo Edita Pucinskaite e presentazione di "Inseguendo un sogno. Intervista al ciclismo femminile" di Marco Marando (Bandecchi & Vivaldi, 2018). Conduce Elena Gonnelli

ore 16.00 - Francesco Moser presenta Ho osato vincere (Mondadori, 2015). Conducono Francesca Bardelli e Stefano Fiori

ore 17.00 Presentazione del programma delle celebrazioni per il 150°anniversario della Firenze-Pistoia, la prima gara ciclistica su strada della storia, disputata il 2 febbraio 1870 con Paolo Ciampi. Conduce Elena Gonnelli

ore 17.45 - Daniela Giuffré e Antonio Scuglia presentano Calcio truccato. Il grande business della mafia (Minerva, 2018). Conduce Marcello Paris

ore 18.30 - Assegnazione del Memorial Renzo Bardelli 2019 al ciclista Michele Bartoli e a quattro pistoiesi che si sono distinti per il loro impegno civico. Conducono Stefano Fiori e Mariangela Niccolai

ore 19.00 Chiusura del festival

Iniziative ed eventi per bambini e ragazzi

Venerdì 29 marzo, ore 17.00 – San Giorgio Ragazzi

Le storie danzate

Laboratorio di danzaterapia a cura di Valeria Lorenzetti, a partire dalla storia contenuta nel libro Elmer l’elefante variopinto, di David McKee

Età 5-8 anni, max 10 bambini

Sabato 30 marzo, ore 10.45 e ore 16.30 – Zona Holden

Pallandia: un'avventura da favola!Lezioni di prova per bambini e bambine, a cura delle società Avis Volley e Pistoia Volley La Fenice.

Età 4-6 anni, max 12 bambini

Domenica 31 marzo, ore 15.30-18.30 – San Giorgio Ragazzi

Giochi da tavolo, con l’Associazione Astèria

Per ragazzi a partire da 10 anni

Domenica 31 marzo, ore 16.30 – Zona Holden

Yoga giochiamoa cura di Silvia Livi

Età 5-7 anni, max 10 bambini

(programma di dettaglio in distribuzione all’interno della biblioteca)

Eventi collaterali

Mostra fotografica a cura dello Studio Roberto Bettini di Milano



Sport & comics dal vivo a cura di Riccardo Innocenti

Sabato 30 marzo alle ore 13 e alle ore 19.30, domenica 31 alle ore 13 in mediateca (II piano) rassegna di film a tema sportivo a cura di Maurizio Tuci (programma di dettaglio in distribuzione all’interno della biblioteca).