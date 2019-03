Domenica 10 marzo grande festa per l‘ultima sfilata del Carnevale

Pistoia è pronta a dare vita all'ultima festa in maschera. Domenica 10 marzo, a partire dalle 14.30, in piazza della Resistenza torneranno a sfilare i sei carri allegorici allestiti dai Rioni cittadini pistoiesi che, nell'occasione, verranno affiancati anche da tre carri provenienti dalla Montagna e da un centinaio di figuranti che coleranno il pomeriggio di nuove maschere e colori.

In assenza di vento, la mongolfiera si alzerà in volo sui festeggiamenti dalle 14.45 fino 17.15.

Sul palco situato al centro di piazza della Resistenza, alle 17.15 avranno inizio le premiazioni e i festeggiamenti conclusivi di questa edizione 2019 del Carnevale pistoiese. Saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, il prefetto Emilia Zarrilli, l'assessore al turismo e tradizioni Alessandro Sabella, il sindaco del Comune di Abetone e Cutigliano Diego Petrucci, il sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo e il parroco di San Marcello Don Cipriano. Nell'occasione, la redazione del Tirreno consegnerà un riconoscimento al Comitato cittadino e ai Rioni e, a seguire, verrà effettuata l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria del Carnevale.

Nell'arco del pomeriggio non mancheranno le esibizioni di molte scuole di ballo, particolarmente apprezzate dal pubblico delle scorse domeniche. Saliranno sul palco gli allievi delle scuole Pistoia Country Dancer, Tangostudio, Full Feeling Dancing 2, Spazio Danza 4Shiva, Olimpia Gym School, Progetto Danza Toscana, La Diablo Dance Evolution e Alma Latina, che porterà anche ballerini e ballerine brasiliani con costumi e danze tipiche.

In piazza della Resistenza torneranno, poi, la Banda Borgognoni, ma anche l'associazione Avis, lo stand della Biciclettata della salute, i ragazzi e i volontari della Fondazione Maic e le amatissime Fiat 500. Saranno di nuovo presenti anche le mini moto della ditta Ciemme, lo sponsor Brandini, ma anche Mondo RisparMio (sponsor della mongolfiera) che consegnerà palloncini colorati e buoni sconto da 5 euro da utilizzare su una spesa di 30 euro.

Come ogni Carnevale che si rispetti, sarà possibile aggiungere un pizzico di dolcezza alla giornata comprando brigidini, croccante, bomboloni, zucchero filato e tante altre leccornie.

I varchi di accesso al Carnevale saranno aperti dalle 14. L´ingresso è gratuito fino a 12 anni di età, mentre per gli adulti è previsto un contributo di 5 euro. Al momento dell'acquisto del biglietto sarà consegnato un buono sconto di 5 euro valido per una spesa minima di 50 euro nei supermercati Conad di Pistoia.

Il biglietto può essere acquistato nei giorni stessi del Carnevale nei due punti di accesso situati all'inizio di viale Arcadia e nel primo tratto di piazza della Resistenza. La prevendita è aperta al bar Crudelia in via Pietro Borgognoni, nei pressi di viale Adua, al bar Nazionale, nei pressi del ponte dell'Arca, al bar gelateria San Paolo e al bar La Tazza Rossa di via Porta Carratica.

Viabilità

In occasione dell'ultima sfilata di Carnevale, domenica 10 marzo, sono previste alcune modifiche alla viabilità in tutta l'area di piazza della Resistenza.

Nello specifico, dalle 10 alle 20.30 in via Campo Marzio, via Ducceschi (nel tratto finale, in corrispondenza di piazza della Resistenza) e in piazza della Resistenza (nell'intera area di circolazione, compreso il parcheggio Resistenza, l'area a parcheggio in corrispondenza di via Dei Campi e nell'area a parcheggio antistante l'ingresso alla Fortezza Santa Barbara) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli inerenti la manifestazione.

Dalle 11.30 alle 20.30 in piazza della Resistenza (all'intersezione con piazza Leonardo Da Vinci, via Dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi, via Calogero Di Gloria, viale Arcadia e via Martiri della Fortezza), sarà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto a quelli della manifestazione e ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Previste, inoltre, le seguenti direzioni obbligatorie: a sinistra in piazza Leonardo Da Vinci, in corrispondenza dell'accesso a piazza della Resistenza; a diritto per i veicoli che percorrono via Carratica in corrispondenza di via Campo Marzio; a sinistra per chi percorre via Ducceschi in corrispondenza dell'area di circolazione che conduce a via Calogero Di Gloria; direzione con uscita a destra su via Ferrucci per i mezzi che percorrono la rotatoria di viale Arcadia in corrispondenza di via Ferrucci; a diritto e destra per chi percorre via Bastione Mediceo in corrispondenza di via Martiri della Fortezza e via Martiri della Libertà.

Infine, per permettere il passaggio e l'arrivo dei carri allegorici in piazza della Resistenza, dalle 13 alle 13.30 e dalle 19 alle 19.30 è prevista la chiusura momentanea a tutti i veicoli lungo il percorso via dell'Annona, via Salutati, via Traversa della Vergine, via Monfalcone, via Bonellina, via Battisti, piazza Leonardo Da Vinci, piazza della Resistenza (percorso inverso la sera).

L'Amministrazione comunale, scusandosi per gli eventuali disagi, conta sulla comprensione e sulla corretta partecipazione dei residenti e dei cittadini a quest’ultima sfilata di Carnevale.



In alto la foto del carro vincitore del Carnevale della Montagna che domenica sfilerà in piazza della Resistenza