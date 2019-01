La mostra di Buscioni si chiude con una conferenza sull‘artista

In occasione del finissage della mostra Umberto Buscioni – L'anima segreta delle cose, sabato 26 gennaio, alle 18, Palazzo Fabroni - Museo del Novecento e del Contemporaneo di Pistoia ospiterà una conferenza della docente Giovanna Uzzani sul tema "Folle allegria e apprensione metafisica”. Si tratta di appunti intorno all’opera e alla mostra dell'artista, con intermezzi musicali di Guido Pratesi al flauto traverso e Giacomo Ferrari alla tastiera.

Seguiranno un intervento di Serena Becagli e la proiezione di "Glossario. Mistero e rivelazione del quotidiano nella pittura di Umberto Buscioni", trailer del film di Stefano Cecchi, in fase di realizzazione. La mostra L'anima segreta delle cose di Umberto Buscioni è stata inaugurata il 1° dicembre scorso e rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 27 gennaio, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14; sabato e domenica dalle 10 alle 18. Realizzata dal Comune di Pistoia/Palazzo Fabroni con il sostegno determinante della Regione Toscana nell'ambito del progetto “Toscanaincontemporanea2018”, con il contributo di Chianti Banca e della Fondazione Banca Alta Toscana, la mostra si configura come un excursus dell'ampia attività dell'artista. Riunisce, infatti, circa 40 opere realizzate da Buscioni in periodi diversi della sua produzione, dalle sperimentazioni iniziali legate alla “Scuola di Pistoia”, e dunque alla cultura pop di quel periodo, fino agli sviluppi degli ultimi anni. L'allestimento è stato curato da Gabi Scardi. Il finissage di sabato 26 gennaio costituisce anche l'appuntamento finale di un ricco calendario di opportunità di visita e occasioni di approfondimento dell'opera di Buscioni, destinate sia al mondo della scuola che al pubblico adulto e delle famiglie, che si sono svolte durante i mesi di apertura della mostra allo scopo di presentare con l'ampiezza che merita l'attività di Buscioni nel suo complesso, rispecchiandone il radicamento in città. Per informazioni

Sito web: musei.comune.pistoia.it,

Facebook: @museicivicipistoia