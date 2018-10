Presentato il programma del Festival ‘L‘anno che verrà: i libri che leggeremo‘

Dal 25 al 28 ottobre 2018 Pistoia ospiterà la seconda edizione del Festival “L’anno che verrà: i libri che leggeremo”, una rassegna nella quale gli autori e gli editor delle più importanti case editrici italiane ci racconteranno alcune anteprime dal catalogo dei mesi successivi.

Tra gli ospiti di questa edizione: Michela Murgia sarà protagonista dell’inaugurazione con una lectio magistralis su come la lettura sia un potente strumento di rivoluzione; a Piero Angela verrà consegnato il premio “Pistoia Città della Cultura”; Anna Bonaiuto curerà un reading da “L’amica geniale” di Elena Ferrante in una serata dedicata a Emons Audiolibri; Debora Petrina e Tiziano Scarpa metteranno in scena lo spettacolo “Le cose che succedono di notte” in cui le canzoni di Debora si intrecciano le storie in rima tratte dall’ultimo libro di Tiziano, "Una libellula di città".

Tra gli eventi collaterali al Festival, poi, verranno organizzati diversi corsi di formazione a cura di “Scuola del libro” e “Di lavoro leggo”; incontri di scouting per autori con editori e agenti letterari e uno speed date tra editori e lettori a cura di Goodbook.it.

UN FESTIVAL CHE GUARDA AL FUTURO

“L’anno che verrà” vuole parlare del futuro. Il cuore del festival saranno infatti gli incontri con gli autori e gli editori che a Pistoia presenteranno i libri che porteranno in pubblicazione nei mesi seguenti, regalando anticipazioni sul catalogo, illustrando le strategie di massima e presentando in maniera più approfondita uno dei titoli (e degli autori) su cui punteranno maggiormente. Una sorta di vernissage dei cataloghi editoriali dell’anno che verrà.

Sul futuro il festival proverà a intervenire più direttamente organizzando gli incontri di scouting della sezione “Il futuro davanti”, in cui 24 autori selezionati dalla rivista “TheFLR – The Florentine Literary Review” potranno incontrare individualmente un editore o un agente letterario e proporgli la pubblicazione del proprio romanzo. Dai colloqui dello scorso anno è nato “Guasti” di Giorgia Tribuiani (Voland): uno degli esordi più interessanti del 2018. Per candidarsi c’è tempo fino al 12 ottobre (informazioni e bando: www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-futuro-davanti-2018).

Ma se è vero che il futuro parte sempre dalle sue radici, il festival propone una riflessione sul ruolo della letteratura (con Michela Murgia) e un approfondimento sulla narrativa italiana degli ultimi anni con Gianluigi Simonetti e Raffaello Palumbo Mosca, autori di due recenti e importanti tentativi di sintesi. La chiave per una buona transizione da passato a futuro, poi, è affidarsi a grandi maestri: in questo senso va interpretato l’omaggio a uno dei maggiori divulgatori di cultura del nostro tempo Piero Angela, maestro inarrivabile nel coniugare stile e rigore col piacere di comunicare e con la capacità di stimolare sempre nuove curiosità.

DI EDITORIA E DI FUTURO: ALCUNI DEGLI OSPITI PRESENTI

Tullio Avoledo, Alessandro Bertante, Luca Briasco, Giulia Caminito, Carlo Carabba, Marco Cassini, Riccardo Cavallero, Laura Cerutti, Francesco Colombo, Fabio Cremonesi, Stefano Del Prete, Alba Donati, Eugenia Dubini, Davide Ferraris, Antonio Franchini, Alessandro Gazoia, Andrea Gessner, Rossella Milone, Piersandro Pallavicini, Raffaello Palumbo Mosca, Piergiorgio Pulixi, Michele Rossi, Vanni Santoni, Giampaolo Simi, Flavio Tranquillo, Michele Vaccari e altri

UN FESTIVAL DELLA DIVERSITÀ

Coerentemente con i principi basilari delle biblioteche (a ogni lettore il suo libro e a ogni libro il suo lettore) “L’anno che verrà” riconosce la bibliodiversità e il pluralismo garantito dagli editori indipendenti come un valore imprescindibile ma senza demonizzazioni, considerando la diversità tra grandi e piccoli editori come un elemento di ricchezza culturale. Per questo principio, in una rotazione che di anno in anno vuole nel lungo tempo essere rappresentativa, viene data voce a editori e libri diversi per pubblici diversi, libri cartacei e audiolibri. E in futuro verrà dato spazio al libro elettronico, il libro illustrato, il fumetto e alle forme di letteratura che ancora non conosciamo.

UN FESTIVAL DI TUTTI

Autori, editori, traduttori, librai, critici, giornalisti, bibliotecari e naturalmente lettori. “L’anno che verrà” è il festival di tutti. Il format con uno spazio unico per ogni sessione e con momenti di convivialità aperti a tutti vuole ridurre le distanze, creare un’atmosfera professionale ma rilassata di incontro e confronto, in cui non si corra di corsa da una sala all’altra ma ci si ascolti a vicenda e si possa approfondire anche al termine degli incontri quello di cui si è parlato o ascoltato. Lo speed date della domenica (incontri individuali a rotazione di 4 minuti, in cui gli editori ascoltano i desiderata di un lettore e provano a soddisfarli proponendogli i titoli del loro catalogo) non è solo un evento collaterale ma il simbolo di un modo di concepire l’incontro tra chi i libri li fa e chi li legge. Non mancano eventi e attività per bambini, anche per permettere ai genitori di poter assistere tranquillamente agli eventi per adulti lasciando i figli occupati in attività stimolanti.

“L’anno che verrà” è organizzato dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, finanziato da Regione Toscana e Comune di Pistoia.

In collaborazione con le riviste Archeologia Viva, L’Indice dei libri del mese e The FLR - The Florentine Literary Review, Libreria Diari di Bordo di Parma, Di lavoro, leggo/NNE, Scuola del libro/SUR, Goodbook.it, Scuola Holden di Torino, Teatro Stabile del Veneto e Lorenzo Marangoni. E con le agenzie letterarie Alferj e Prestia, MalaTesta e United Stories.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

> ore 21.15 – Sala Maggiore del Palazzo Comunale

Inaugurazione del festival e lectio magistralis di MICHELA MURGIA:

DI LIBRI E ALTRE ARMI IMPROPRIE



Se le parole sono il materiale in cui formuliamo i pensieri, allora le storie sono gli strumenti della loro organizzazione. Per questo leggere è un atto rivoluzionario: trasforma irreversibilmente il modo in cui pensiamo.

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018

> ore 14.30 – Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani

IMPARARE A LEGGERE, IMPARARE A SCRIVERE

Di lavoro, leggo / 50 sfumature di gruppi di lettura

Corso di aggiornamento professionale gratuito riservato a biblioteche, librerie e circoli di lettura con Fabio Cremonesi e Davide Ferraris

Corso di aggiornamento professionale gratuito riservato a biblioteche, librerie e circoli di lettura con Fabio Cremonesi e Davide Ferraris Scuola del libro / Come si scrive una storia

Corso di scrittura, con Rossella Milone

> ore 17.00 – Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani

TERESA PORCELLA – Il formichiere Ernesto

Spettacolo con e per bambini

> ore 21.15 – Sala Maggiore del Palazzo Comunale

Conferimento del Premio “Pistoia Città della Cultura” a PIERO ANGELA



SABATO 27 OTTOBRE 2018

> Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani

I LIBRI CHE LEGGEREMO

15.00 Dove va il noir? Fortuna e prospettive di un genere

Con Luca Briasco, Francesco Colombo, Piergiorgio Pulixi , Michele Rossi, Giampaolo Simi

16.15 I libri che leggeremo di Giunti/Bompiani e Mondadori

Con Carlo Carabba, Giulia Caminito, Antonio Franchini e Vanni Santoni (moderatore Raffaello Palumbo Mosca)

17.30 I libri che leggeremo di Feltrinelli e La nave di Teseo

Con Laura Cerutti, Alba Donati, Piersandro Pallavicini, un autore dell’editore La nave di Teseo (moderatore Vanni Santoni)

18.45 Raccontare la realtà

Conversazione sulla narrativa italiana contemporanea, con Antonio Franchini, Matteo Moca, Raffaello Palumbo Mosca e Gianluigi Simonetti

> ore 21.15 – Biblioteca San Giorgio, Galleria Centrale

I LIBRI CHE ASCOLTEREMO - Incontro con l’editore Emons Audiolibri

ANNA BONAIUTO legge L’AMICA GENIALE di ELENA FERRANTE

Con Anna Bonaiuto, Flavia Gentili, Sergio Polimene e John Vignola

DOMENICA 28 OTTOBRE 20108

> Biblioteca San Giorgio, Galleria Centrale



I LIBRI CHE LEGGEREMO

10.00 I libri che leggeremo di Add e Sur

Con Marco Cassini, Stefano Del Prete, Flavio Tranquillo, Giulia Zavagna (moderatore Gianni Montieri)

11.15 I libri che leggeremo di Chiarelettere e Tunué

Con Tullio Avoledo, Vanni Santoni, Michele Vaccari, Andrea Zandomeneghi (moderatore Alessandro Raveggi)

> ore 12.30 – Biblioteca San Giorgio, Galleria Centrale

SPEED DATE LETTERARIO

Con gli editori Add, Chiarelettere, E/O, Exorma, Minimum Fax, Sur, Tunué

a cura di Goodbook.it

> Biblioteca San Giorgio, Galleria Centrale

I LIBRI CHE LEGGEREMO

15.00 I libri che leggeremo di Minimum Fax e Nottetempo

Con Alessandro Bertante, Alessandro Gazoia, Andrea Gessner, Fabrizio Patriarca (moderatore Diego Bertelli)

16.15 I libri che leggeremo di Exòrma e SEM

Con Adrian Bravi, Riccardo Cavallero, Orfeo Pagnani, Roberto Venturini (moderatore Antonello Saiz)

17.30 I libri che leggeremo di E/O e NN

Con Claudio Ceciarelli, Eugenia Dubini, Silvia Ranfagni, Serena Patrignanelli (moderatore Gianni Montieri)

> ore 19 – Biblioteca San Giorgio, Galleria Centrale

LE COSE CHE SUCCEDONO DI NOTTE

spettacolo di musica e parole con

DEBORA PETRINA E TIZIANO SCARPA

Debora Petrina canta e suona le proprie canzoni e fra un brano e l’altro accompagna le storie in rima di Tiziano Scarpa, tratte dal suo nuovo libro "Una libellula di città"

> IL FUTURO DAVANTI: incontri di scouting per autori

Con gli editori E/O, Exòrma, Minimum Fax, NN, Tunué e gli agenti letterari Luca Briasco, Monica Malatesta, Carmen Prestia

> INIZIATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI

Letture, giochi e proiezioni nello spazio della San Giorgio Ragazzi