Campionato italiano della Bugia. Le Piastre 4 e 5 agosto

La 42^ edizione del Campionato italiano della Bugia si terrà nella piazza della chiesa de Le Piastre sabato 4 e domenica 5 agosto prossimi. Si parte alle 19.30 di sabato 4 agosto con la cena bugiarda in piazza (prenotarsi inviando una mail a accademiabugia@gmail.com) e, a seguire, l'ormai tradizionale The Bugia show. Al suo interno le premiazioni delle sezioni letteraria (al momento sono oltre settanta coloro che aspirano ad essere dichiarati da Sandro Veronesi, scrittore più bugiardo d'Italia), radiofonica, grafica italiana e grafica internazionale. Ospiti della serata anche Alessandro Masti di Radio Toscana e Andrea Bonechi di Lercio.it. Presenta il comico Emiliano Buttaroni, direttore artistico del Campionato. Domenica 5 agosto alle 12.30 gli esercenti locali organizzano pranzi a tema (prenotarsi al bar Margherita, 0573-472400) o al ristorante Amalfi (0573-472075). Poi spazio per ammirare le oltre 700 vignette che verranno esposte nelle strade del paese e, con inizio alle 16.30, la sfida tra i migliori raccontatori bugiardi. In mezzo la lezione magistrale del comico Dario Vergassola a cui verrà consegnata la laurea di bugiardo ad honorem. Poco prima di cena, la proclamazione dell'adulto e del bambino più bugiardi d'Italia e poi ancora una cena popolare in piazza, seguita alle 21 dallo spettacolo ad ingresso libero "Storia degli anni Ottanta" di e con Emiliano Buttaroni. Dal 28 luglio al 18 agosto le strade de Le Piastre ospiteranno anche “In vino satira”, la mostra personale del vincitore della sezione grafica italiana 2017, Stefano Gamboni, autore della scenografia del Campionato 2018.