Presentato il programma della Notte Rossa Avis. Il 12 luglio Francesca Michielin e tante iniziative

A Pistoia torna per il sesto anno consecutivo la “Notte Rossa”, una manifestazione promossa e organizzata da Avis Pistoia in collaborazione con l´Amministrazione Comunale e l´associazione Blues In che fa parte del calendario de Pistoia Festival.

A salire sul palco di piazza Duomo giovedì 12 luglio alle 21.30 sarà la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin.

“La Notte Rossa è un appuntamento atteso in città – sottolinea il vicesindaco Anna Maria Celesti – attraverso il quale le associazioni che si occupano di donazione, in particolare Avis, riescono bene a coniugare la sensibilizzazione e la promozione della donazione attraverso una serata dedicata al divertimento e alla spensieratezza per grandi e bambini con un bel concerto in piazza del Duomo e tutta una serie di eventi collaterali che animeranno numerosi punti della città. Ringrazio Avis Pistoia per il lavoro che svolge ogni giorno diffondendo valori così importanti come la solidarietà e l'altruismo”

La “Notte Rossa” è una manifestazione unica nel suo genere all’interno del panorama nazionale e rappresenta un appuntamento fisso del cartellone estivo degli eventi programmati e coordinati dall'Amministrazione. L'obiettivo principale è informare sull'importanza della donazione del sangue, del plasma, del midollo osseo, del cordone ombelicale e degli organi, attirando l’attenzione dei cittadini sui valori - solidarietà in primis – che le associazioni del dono (Avis, Admo, Aido, Adisco e Ail) cercano di trasmettere quotidianamente.

“Anche quest’anno – dichiara Igli Zannerini, presidente della sezione locale dell’associazione – grazie a un bel gruppo di volontari siamo riusciti a organizzare la Notte Rossa. E’ stato molto faticoso, tenuto conto soprattutto delle nuove normative in materia di sicurezza che impongono molti adempimenti che, soprattutto per le associazioni, hanno anche costi notevoli. In ogni caso non potevamo non essere presenti nell’estate pistoiese perché ormai la città conosce la Notte Rossa e l’aspetta di anno in anno. Ciò però che vorrei sottolineare - prosegue Zannerini – è lo scopo di questa serata ovvero quello di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile in un periodo particolarmente critico per la raccolta del sangue, come l´estate. Il ringraziamento, anche quest’anno, va all’Amministrazione comunale per la fondamentale collaborazione, all’Associazione Culturale Circolo Blues In e a tutti i soggetti che hanno contribuito economicamente: senza di loro la Notte Rossa non sarebbe stato possibile realizzarla”.

Il programma della “Notte Rossa” è variegato e sono numerose le iniziative presenti in città.

In piazza dello Spirito Santo il mago Francesco Micheloni intratterrà grandi e piccoli con spettacoli di magia, un appuntamento dal titolo "Mamaki, che prenderà il via alle 21.30. In piazza della Sapienza alle 21.30 spettacolo comico con “Gli ultimi della fila”. Nella chiesa di San Michele in Cioncio (via de' Rossi) apertura straordinaria della chiesa a cura del gruppo Fai Giovani di Pistoia con esposizione dell'opera “La sposa” dell'artista Adriano Veldorale (visite guidate alle 21, 21.30, 22, 22.30 e 23 massimo 25 persone per visita. Non occorre prenotazione). Nella chiesa di San Biagino (via Borgo Strada) alle 21 “Il che ci spiegheressi?”, serata di poesia vernacolare pistoiese, a cura del Centro Guide Turismo di Pistoia (ingresso libero). In via Cavour (da Torre del Can Bianco a Palazzo Baly) Ferrari rosse in esposizione, a cura di Autosport Service di Pistoia. Sempre in via Cavour (da Palazzo Baly al Globo) saranno presenti punti informativi di Ail e Aido, Polizia Stradale e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. In via Cino esposizione di Fiat 500 d'epoca a cura del Fiat 500 Club d'Italia – coordinamento di Pistoia. In concerto “Gli Scelleranti” con musica popolare toscana in acustica. In piazza Gavinana i punti informativi Avis e Croce Verde. In via Buozzi sarà presente il punto informativo Admo e Adisco. Presso il tabacchino caffè del centro in concerto i “Sona et labora”. In piazzetta Romana ore 21-23.30 teatro di burattini, baby dance e bolle di sapone con Galaxy animation. In via Curtatone e Montanara Mercatino 900 via Roma e dintorni. In piazzetta San Filippo “La saga di Gundam” conferenza, gioco da tavolo e modellismo a cura di Edicola di Igor e associazione culturale Giacun. In piazza Giovanni XXIII ore 21-23.30 apertura straordinaria del Museo dello Spedale del Ceppo e del Teatro Anatomico (ingresso libero). In programma anche “Notte Rossa in swing”: esibizioni e ballo in piazza e dj set “Swing & Blues” con dj Lospine, sj Lady Beat e dj Portofino (a cura di Swing Mood). In piazza San Bartolomeo torneo di Burraco della Notte Rossa, a cura dell'associazione Asd Due di Picche F.I. Bur Pistoia. In via Atto Vannucci, Galleria Nazionale, musica e fitness a cura di Menichini musica. In piazza San Francesco dalle ore 18 “L'energia del volontariato”, festa del volontariato pistoiese con stand, musica e animazione per bambini e adulti a cura di delegazione Cesvot di Pistoia e Consulta del volontariato sociale e socio sanitario del Comune di Pistoia. In piazza Civinini (Teatro Manzoni) laboratori creativi per bambini a cura dell'Associazione Nonna Luisa.

Per tutta la serata nelle strade del centro storico mimo e trampolieri.

Nella foto:

in prima fila volontari Avis;

in seconda fila da sinistra Giovanni Tafuro dell'Associazione Culturale Blues In, Emanuele Gelli presidente del consiglio comunale e componente Avis Pistoia, il presidente di Avis Pistoia Igli Zannerini, il vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti;

In terza fila da sinistra il mago Francesco Micheloni, Antonino Piemonte del liceo artistico Petrocchi di Pistoia, il presidente di Cesvot Pistoia Marcello Magrini, il vicedirettore di Confcommercio Pistoia e Prato Marco Leporatti e Paolo Mati di Mati Piante.