Graduatorie provvisorie scuole dell‘infanzia

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per le scuole dell’infanzia statali e comunali, approvate con determina del Dirigente del Servizio Educazione ed Istruzione n. 731 del12/04/2018: Graduatorie Si comunica che da lunedì 16 aprile p.v. decorrono i 10 giorni di tempo utili, previsti dalle Linee guida approvate con determinazione n. 15 del 05/01/2018, modificata con determinazione n. 44 del11/01/2018, per presentare eventuali richieste scritte e motivate di riesame della domanda al Dirigente del Servizio Educazione ed Istruzione del Comune di Pistoia, per le domande presentate nelle scuole dell’infanzia comunali, o al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale cui fa riferimento la scuola, per le domande presentate nelle scuole dell’infanzia statali. Entro gli stessi termini i genitori potranno chiedere il reinserimento del bambino nella lista di attesa della scuola di preferenza non assegnata, presentando richiesta scritta al Dirigente comunale o statale, a seconda della scuola scelta. In tal caso i bambini verranno collocati nella lista di attesa, rispettando un ordine di punteggio, in coda a quelli che non hanno ancora avuto la prima assegnazione di un posto in una scuola dell’infanzia. Per le modalità di presentazione delle richieste di riesame e di reinserimento nelle liste di attesa per quanto riguarda le scuole dell’infanzia statali si invita a prendere contatto con gli Istituti Comprensivi cui fa riferimento la scuola. Le richieste di riesame relative domande presentate per le scuole dell’infanzia comunali potranno essere presentate: - a mano: presso la sede del Servizio Educazione ed Istruzione, Via dei Pappagalli, 29, Pistoia nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. - Tramite il protocollo del Comune di Pistoia - tramite PEC: comune.pistoia@postacert.toscana.it - tramite raccomandata: da spedire al Servizio Educazione ed Istruzione, Via dei Pappagalli, 29 – Pistoia. In tal caso si specifica che farà fede la data di ricezione. Le richieste di reinserimento nelle liste di attesa, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia comunali, potranno essere presentate anche per mail all’indirizzo nidi.infanzia@comune.pistoia.it a condizione che l’indirizzo mail utilizzato per la trasmissione corrisponda a quello indicato sulla domanda di iscrizione. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e saranno consultabili presso gli Uffici degli Istituti Comprensivi Statali e del Servizio Educazione ed Istruzione del Comune di Pistoia entro l’11 Maggio 2018.